Щонайменше дві каліфорнійські компанії, контрольовані структурами з китайськими власниками, купували найсучасніші чипи для штучного інтелекту від Nvidia. Про це йдеться в розслідуванні CBS News, про яке повідомляє Anadolu Agency.

Партнер Nvidia у Сан-Хосе

Одна з компаній — RiCloud AI із Сан-Хосе. Вона має статус preferred partner Nvidia, який передбачає пріоритетний доступ до передових чипів, програмного забезпечення та технічної підтримки. Водночас її материнська компанія Yuxing InfoTech Investment Holdings базується в китайському Шеньчжені.

Корпоративні документи, на які посилається CBS News, свідчать, що генеральний директор Yuxing Конг Ю здобув освіту в Командному коледжі Народно-визвольної армії Китаю. Американські посадовці не звинувачували RiCloud AI або її китайську материнську компанію в порушеннях.

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Експорт серверів до Південно-Східної Азії

Інша компанія, Aivres, має найвищий партнерський статус Nvidia — elite computing partner. Раніше вона працювала під назвою Inspur, а назву змінила після внесення її китайської материнської компанії до урядового списку США у сфері безпеки в 2023 році.

За даними розслідування, окремі американські компанії з китайськими власниками передавали в оренду або продавали сервери на базі Nvidia підприємствам у Південно-Східній Азії. Торговельні записи свідчать, що Aivres експортувала до регіону передові технології щонайменше на 5,6 млрд доларів у період із квітня 2024 року до лютого 2026 року, зокрема сервери з чипами Blackwell, на які поширюються обмеження.

У розслідуванні також брала участь вашингтонська некомерційна організація C4ADS, що спеціалізується на питаннях безпеки та аналізувала корпоративні документи й дані про структуру власності.

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