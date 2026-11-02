Компартія Китаю оновила правила добору чиновників — South China Morning Post

Комуністична партія Китаю запровадила нові правила перевірки та просування посадовців напередодні масштабних кадрових перестановок, що очікуються наступного року. Як повідомляє South China Morning Post, положення включили до резолюції, ухваленої на п’ятому пленумі 20-го Центрального комітету КПК.

Оцінка роботи в кризах

Документ передбачає, що посадовців оцінюватимуть за їхніми діями у критичні моменти та під час складних викликів. Партійним кадровим органам наказали не покладатися лише на вік кандидатів, їхню освіту чи стаж роботи. Резолюція також застерігає від призначень, покликаних насамперед забезпечити демографічний баланс у керівництві, якщо це відбувається на шкоду професійним якостям кандидатів.

КПК закликала суворо дотримуватися обмежень термінів перебування на керівних посадах, щоб уникати постійного переміщення чиновників між призначеннями. Водночас партія має підтримувати кадрову наступність між старшими, середніми та молодшими посадовцями, а також розвивати кар’єри жінок, представників етнічних меншин і безпартійних діячів.

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Посилення перевірок кандидатів

Перед підвищенням посадовці мають проходити ретельніші перевірки. Вони включатимуть розкриття даних про родинні зв’язки та особисті статки, погодження з антикорупційними органами, а також оцінювання дисциплінарних стягнень і скарг громадян.

У резолюції також підтвердили нульову толерантність до неформальних угруповань, патронажних мереж, непотизму та купівлі й продажу посад. Президент Китаю Сі Цзіньпін у пояснювальній записці заявив, що присвячення пленуму партійному управлінню є необхідним для збереження ідеологічної чистоти КПК і її тривалого правління.

За словами старшого наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Університету Цінхуа Сє Маосуна, нові правила мають надати перевагу управлінцям із перевіреним досвідом роботи в різних сферах замість чиновників, які будують кар’єру на формальних показниках та короткострокових проєктах.

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