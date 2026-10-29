Компартія Китаю ухвалила заходи для посилення дисципліни — Channel NewsAsia

Центральний комітет Комуністичної партії Китаю на пленумі в Пекіні ухвалив заходи для посилення дисципліни в партії та зменшення корупції серед кадрів. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на державне агентство Xinhua.

Рішення пленуму

П’ятий пленум Центрального комітету, який очолював президент Китаю Сі Цзіньпін, завершився 29 жовтня. Його учасники схвалили рішення щодо «просування всеосяжного та суворого управління партією». Документ передбачає, зокрема, зменшення корупції серед партійних функціонерів.

До складу Центрального комітету входять приблизно 300 посадовців. Пленуми цього органу раніше були важливими моментами для зміцнення політичних позицій Сі Цзіньпіна. Водночас у повідомленні за підсумками засідання китайського лідера не назвали «народним лідером» — такий титул означав би подальше підвищення його політичного статусу.

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Кадрові зміни

Сі Цзіньпін веде антикорупційну кампанію вже 14 років. За цей час тисячі посадовців були усунуті з посад, зокрема десятки членів Центрального комітету. Цьогорічний пленум мав найнижчу явку від часу смерті Мао Цзедуна у 1976 році: перед початком засідання в Центральному комітеті залишалися вакантними вісім місць.

Під час пленуму деякі вакансії заповнили. Керівника антикорупційного органу Чжан Шенміна, який також є заступником голови Центральної військової комісії, підвищили до складу Політбюро — найвищого органу ухвалення рішень у країні. Після цього у Політбюро налічується 22 члени.

У серпні Китай усунув з посади Чжан Юся, який був найвищим за рангом генералом, після багатомісячного розслідування щодо корупції. Після його усунення у Центральній військовій комісії, яка має складатися із семи представників, залишилися лише Сі Цзіньпін і Чжан Шенмін. Пленум відбувся напередодні партійного з’їзду наступного року, на якому 73-річний Сі Цзіньпін, за оцінкою Channel NewsAsia, майже напевно отримає четвертий термін.

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