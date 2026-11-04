Конгрес Колумбії посилив умови для членів збройних угруповань — TimesLIVE

Конгрес Колумбії схвалив законопроєкт президента Абелардо де ла Еспрієлли, який посилює умови для членів незаконних збройних угруповань, що добровільно здаються владі. Документ відходить від політики «повного миру», яку проводив попередній президент Густаво Петро, повідомляє TimesLIVE.

Сенат підтримав ініціативу 57 голосами проти 24, а Палата представників — 95 голосами проти 10. Тепер законопроєкт передадуть де ла Еспрієллі для підписання.

Умови для пом’якшення вироків

Законопроєкт передбачає, що учасники незаконних збройних угруповань не зможуть обіймати державні посади або брати участь у мирних переговорах. Натомість вони можуть розраховувати на скорочення строку покарання, якщо складуть зброю, назвуть інших учасників угруповань, передадуть майно та нададуть інформацію про політичні зв’язки й корупційні мережі.

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Також від них вимагатимуть передати завербованих або викрадених неповнолітніх та сприяти пошуку зниклих безвісти. Строк покарання може бути скорочений максимум на 50%, а для командирів — максимум на 30%. Водночас керівникам угруповань не зможуть призначати покарання менш як 10 років позбавлення волі.

Відмова від підходу попередньої влади

Нові правила не передбачають призупинення ордерів на арешт, зупинення екстрадиції чи правоохоронних операцій. Під час виборчої кампанії де ла Еспрієлла обіцяв припинити переговори з лівими партизанськими та кримінальними угрупованнями і застосувати проти них армію.

Уряд де ла Еспрієлли стверджує, що переговори за президентства Петра, зокрема призупинення дії ордерів на арешт і запровадження перемир’їв, дали угрупованням змогу розширити чисельність та посилити контроль над територіями, важливими для наркотрафіку й незаконного видобутку корисних копалин. За даними міністерства оборони Колумбії, чисельність членів таких груп зросла з 15 120 наприкінці 2022 року до приблизно 28 802 у липні 2026 року.

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