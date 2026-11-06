Конгрес Непалу назвав чутки про арешт президента Тхапи змовою — Kathmandu Post

У Непалі партія «Непальський конгрес» назвала чутки про можливий арешт свого президента Гагана Тхапи політичною змовою, спрямованою на придушення опозиції. Після зустрічі керівництва партія заявила, що поширення цих повідомлень, на її думку, пов’язане з критикою уряду з боку Тхапи, повідомляє Kathmandu Post.

Заяви партії та Тхапи

У заяві «Непальського конгресу» йдеться про нібито поширення сфабрикованих звинувачень, стеження за членами партії та їхнє залякування. Політсила стверджує, що до поширення чуток причетні люди, які користуються захистом влади, та обіцяє протидіяти спробам змусити критиків уряду мовчати.

Чутки про можливе затримання Тхапи поширюються третій день — після появи аудіозапису, який нібито містить свідчення посередника Інама Сапкоти, що перебуває під вартою. На записі пролунало твердження, що 180 млн непальських рупій начебто заплатили за офіційне визнання фракції «Непальського конгресу», очолюваної Тхапою. Також там ішлося про нібито домовленості за участі Виборчої комісії та суддів Верховного суду.

Тхапа відкинув будь-які фінансові операції у боротьбі за визнання партії та закликав провести ретельне й неупереджене розслідування запису. Він заявив, що звинувачення використовують для залякування опозиції після того, як він посилив критику уряду.

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Позиція поліції та уряду

Лідери партії висловлювали занепокоєння повідомленнями про можливе спостереження за будинком Тхапи та його офісом у Г’янесварі з боку поліцейських у цивільному. Троє співрозмовників видання, близьких до політика, також заявили, що чули про ймовірність його арешту та намагалися з’ясувати подробиці.

Представник секретаріату прем’єр-міністра Балендри Шаха, який говорив на умовах анонімності, сказав, що офіс глави уряду не має інформації про підготовку затримання Тхапи. Речник поліції Абінараян Кафле також повідомив, що йому нічого не відомо про такий план, і не зміг підтвердити інформацію про стеження.

Політичне протистояння

Тхапа неодноразово критикував роботу уряду після 15-го загального з’їзду партії. Прем’єр-міністр Шах у відповідь публікував дописи в соціальних мережах. «Непальський конгрес» також повідомив про намір звернутися до суду проти осіб, яких вважає причетними до спроб дискредитувати партію та її керівництво.

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