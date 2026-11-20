Конгрес США має менш як три тижні, щоб узгодити фінансування федеральних установ після 11 грудня, коли спливає строк дії чинного фінансування. Переговори між республіканцями та демократами ускладнюють розбіжності щодо війни з Іраном і вимога президента Дональда Трампа виділити додаткові 350 млрд доларів на Пентагон, повідомляє Cyprus Mail.

Обидві партії намагаються домовитися про тимчасове фінансування уряду до початку наступного року. Тоді, за даними видання, демократи мають перебрати контроль над Сенатом і Палатою представників після переконливої перемоги на листопадових проміжних виборах. Для ухвалення двопартійного пакета в Сенаті необхідні щонайменше 60 голосів.

Суперечки щодо Ірану

Демократи обговорюють, чи наполягати на включенні до бюджетного законопроєкту положень, які обмежували б використання президентом сили проти Ірану. Більшість республіканців виступає проти таких обмежень.

Сенатор-демократ від Вермонту Пітер Велч заявив, що його партія не хоче фінансувати війну, але водночас не прагне зупинки роботи уряду. Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун назвав можливий новий шатдаун колосальною помилкою та серйозною шкодою для американців.

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Частина демократів також виступає проти припинення фінансування уряду. Представниця Демократичної партії Роза Делауро, провідна демократка в Комітеті з асигнувань Палати представників, наголосила, що шатдаун сам по собі не зупинить війну.

Оборонні видатки

Республіканці в Сенаті не дійшли згоди щодо використання процедури бюджетного узгодження для виконання запиту Трампа на 350 млрд доларів оборонних витрат. Така процедура дала б змогу ухвалити закон простою більшістю голосів і обійти опір демократів.

Наразі республіканці вирішили вести двопартійні переговори щодо запропонованого ними законопроєкту про оборонні асигнування на 1,1 трлн доларів. Він містить лише 69 млрд доларів із запитаного президентом додаткового фінансування. Сенатор-республіканець Майк Раундс попередив, що законодавці можуть не встигнути домовитися, якщо не прискорять переговори.

Сторони також допускають ухвалення частини з 12 річних законопроєктів про асигнування для фінансування окремих урядових структур до завершення 2027 фінансового року, а решти установ — через тимчасову резолюцію про продовження фінансування.

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