Конгрес США схвалив законопроєкт H.R. 973, який передбачає запровадження обов’язкових федеральних стандартів безпеки для акумуляторів та електросистем електровелосипедів. Сенат 19 листопада одностайно підтримав документ Setting Consumer Standards for Lithium-Ion Batteries Act, а Палата представників схвалила його у квітні 2025 року 365 голосами проти 42. Тепер законопроєкт передали президентові на підпис, повідомляє Electrek.

Які стандарти стануть обов’язковими

У разі набуття документом чинності Комісія з безпеки споживчих товарів США повинна буде протягом 180 днів запровадити як остаточні федеральні стандарти безпеки три стандарти UL. Йдеться про UL 2271 для батарей легких електротранспортних засобів, UL 2849 для електросистем електровелосипедів та UL 2272 для персонального електротранспорту, зокрема електросамокатів.

Наразі ці вимоги здебільшого мають добровільний характер на федеральному рівні. Водночас окремі юрисдикції вже зробили сертифікацію обов’язковою: зокрема, місто Нью-Йорк вимагає сертифікації за застосовними стандартами UL для електровелосипедів, батарей та інших мікромобільних пристроїв, що продаються в місті.

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Вплив на виробників і продавців

Законопроєкт також передбачає, що майбутні оновлення цих стандартів зазвичай ставатимуть федеральними вимогами через 180 днів після повідомлення Комісії, якщо вона не визначить, що зміни не підвищують безпеку.

Для компаній, які вже продають сертифіковану продукцію, негайний вплив може бути обмеженим. Водночас вимоги можуть найбільше позначитися на сегменті недорогих електровелосипедів, змінних батарей і товарів прямого імпорту без сертифікації. Сертифікація UL не усуває цілком ризик займання літій-іонної батареї, оскільки небезпеку можуть створювати пошкодження, неправильний ремонт, несумісні зарядні пристрої або виробничі дефекти.

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