Конгрес США схвалив двопартійний законопроєкт Financial Exploitation Prevention Act of 2025, спрямований на захист літніх американців та інших уразливих дорослих від фінансового шахрайства. Палата представників ухвалила документ у червні, а Сенат у середу ввечері підтримав його одностайною згодою — жоден сенатор не заперечив. Далі законопроєкт передадуть на підпис президентові Дональду Трампу, повідомляє CNBC.

Відтермінування виплат

Законопроєкт дозволить компаніям взаємних фондів і їхнім трансфер-агентам, які ведуть облік власників паїв та операцій, тимчасово відтерміновувати виплати за заявками на викуп паїв. Це буде можливо, якщо вони мають обґрунтовані підстави вважати, що заявка пов’язана з фінансовою експлуатацією інвестора.

Захист поширюватиметься на інвесторів віком від 65 років, а також на молодших дорослих, які, ймовірно, мають психічні або фізичні порушення, що заважають їм самостійно захищати власні інтереси. Спочатку виплату можна буде затримати на строк до 15 робочих днів. Якщо підозра щодо експлуатації зберігається, цей строк можна буде продовжити ще на 10 робочих днів. Регулятори штатів, окремі державні органи або суди також зможуть продовжувати таке відтермінування.

Довірена контактна особа

Законопроєкт також передбачає механізм довіреної контактної особи — людини, з якою фінансова установа може зв’язатися, якщо виникнуть занепокоєння щодо рахунку інвестора. Така особа може спробувати запобігти шахрайству, зв’язавшись із власником рахунку.

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Компанії взаємних фондів, які застосовуватимуть нові механізми захисту, повинні будуть просити клієнтів надати ім’я та контакти щонайменше однієї довіреної контактної особи.

Втрати від шахрайства

За даними Федеральної торгової комісії США, люди віком від 60 років повідомили про близько 3 млрд доларів втрат від шахрайства у 2025 році. Це на 25% більше, ніж 2,4 млрд доларів у 2024 році, та на 400% більше за показник 2020 року — 600 млн доларів.

Лише 6% літніх потерпілих повідомили про втрати від 100 тисяч доларів, однак на такі випадки припало 70% усіх заявлених втрат цієї вікової групи. FTC зазначила, що через значну кількість неповідомлених випадків реальні втрати у 2025 році могли становити від 13,3 млрд до 119,5 млрд доларів.

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