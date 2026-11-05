Конгрес США запросив Дженсена Хуанга на закритий брифінг — CNBC

У США троє голів комітетів Палати представників від Республіканської партії запросили генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга на закритий брифінг щодо його контактів із топменеджеркою Megaspeed Еліс Хуанг. Законодавці також хочуть обговорити протоколи безпеки Nvidia для протидії шпигунству з боку іноземних держав.

Запрошення на 18 листопада

Лист до керівника Nvidia підписали голова Комітету Палати представників із закордонних справ Браян Маст, голова Спеціального комітету з питань Китаю Джон Муленар і голова Постійного спеціального комітету з розвідки Рік Кроуфорд. Вони запросили Хуанга на особистий спільний брифінг 18 листопада — наступного дня після запланованої публікації Nvidia звітності за третій квартал.

У листі зазначено, що нещодавні повідомлення викликають занепокоєння щодо доступу Китайської Народної Республіки до чутливих американських технологій та інформації. Очільники комітетів заявили, що Конгресу важливо встановити, якою мірою національна безпека США могла опинитися під загрозою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Повідомлення про Еліс Хуанг

Як повідомляє CNBC, The New York Times минулого тижня написала, що, за даними американської розвідки, громадянка Китаю Еліс Хуанг передавала інформацію Пекіну та мала близькі стосунки з Дженсеном Хуангом. За даними газети, приблизно рік тому про ці розвідувальні висновки поінформували президента США Дональда Трампа.

Nvidia не підтвердила CNBC, чи відвідає Дженсен Хуанг запропонований брифінг. Компанія заявила, що її регіональні хмарні клієнти отримують звичайну комерційну інформацію, а не конфіденційні торговельні секрети Nvidia чи дані, пов’язані з національною безпекою. У Nvidia також наголосили, що зустрічі з клієнтами є звичайною частиною роботи керівника, який щороку спілкується з тисячами представників компаній.

Читай нас у