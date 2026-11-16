Конгресмен-республіканець Скотт Дежарле визнав поразку демократці Вікторії Бродерік на виборах до Палати представників США у 4-му окрузі штату Теннессі. Як повідомляє The Hill, у понеділок Дежарле написав у Facebook, що особисто зв’язався з Бродерік, аби привітати її та запропонувати підтримку в новій роботі.

Розрив перевищував 200 голосів

За даними Decision Desk HQ, станом на понеділок по обіді Бродерік випереджала чинного конгресмена трохи більш ніж на 200 голосів. Вона мала 48,87% голосів проти 48,73% у Дежарле, тобто перевага становила приблизно одну десяту відсоткового пункту.

Водночас Decision Desk HQ на той момент ще не оголосила прогноз щодо переможця перегонів у 4-му окрузі Теннессі. Дежарле, який відпрацював у Палаті представників вісім термінів, у своєму дописі висловив сподівання, що округ і надалі отримуватиме належну увагу та турботу.

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Позиції кандидатки

Дежарле значно перевершував Бродерік за витратами на кампанію. На президентських виборах 2024 року Дональд Трамп переміг у цьому окрузі з перевагою у 24 відсоткові пункти.

Бродерік заявляла, що долучилася до політики після скасування Верховним судом США рішення Roe v. Wade у 2022 році. У кампанії вона обіцяла працювати над збереженням сільських лікарень, доступною дошкільною освітою, зменшенням збройного насильства за одночасного захисту відповідальних власників зброї та посиленням нагляду за воєнними й оборонними витратами.

Також Бродерік виступала за декриміналізацію марихуани та посилення контролю за компаніями у сфері штучного інтелекту й проєктами дата-центрів. Дежарле під час роботи в Конгресі підтримував значну частину порядку денного Трампа, зокрема пропонував заборонити федеральним відомствам анулювати або списувати студентські позики.

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