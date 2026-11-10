Конгресмен Еммер стане міноритарним організатором республіканців — The Hill

У США конгресмен-республіканець від Міннесоти Том Еммер переміг голову Республіканського дослідницького комітету Огаста Пфлюгера, який представляє Техас, у боротьбі за посаду міноритарного організатора республіканців у Палаті представників наступного скликання. Про це повідомляє The Hill.

Робота на посаді організатора

Еммер обіймає посаду організатора голосувань республіканської більшості в Палаті представників із 2023 року. Раніше він також очолював Національний республіканський комітет Конгресу.

Під час роботи на нинішній посаді Еммеру доводилося діяти в умовах мінімальної переваги республіканців у Палаті представників. Консервативні прихильники жорсткої лінії нерідко блокували просування законодавчих ініціатив, прагнучи домогтися поступок від керівництва партії.

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Робота з розбіжностями у фракції

У листі до колег-республіканців Еммер зазначив, що в партії завжди будуть розбіжності щодо політики та стратегії. За його словами, команда організаторів протягом останніх чотирьох років допомагала членам партійної конференції обговорювати суперечки та шукати шлях до 218 голосів.

У травні Еммер сказав The Hill, що для роботи з неспокійними членами фракції важливий м’якший підхід. Видання також зазначає, що він відігравав центральну роль у просуванні законодавчих пріоритетів президента Дональда Трампа, зокрема One Big Beautiful Bill Act.

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