Конгресмен Гарсія заявив, що Трампу є що приховувати — The Guardian

У США член Палати представників від Демократичної партії Роберт Гарсія заявив, що президенту Дональду Трампу є що приховувати. Так він відреагував на лист радника Білого дому Вільяма Шарфа, який попередив, що обіцянки демократів розслідувати діяльність адміністрації президента можуть перейти межу відвертої злочинності, повідомляє The Guardian.

Попередження Білого дому

Шарф заявив, що розслідування Конгресу мають переслідувати законну законодавчу мету та не можуть використовуватися для покарання осіб, які стали об’єктами розслідувань, або для підготовки до кримінального переслідування.

Радник Білого дому також послався на публічні висловлювання новообраних законодавців-демократів, зокрема Річарда Охеди, Кейті Паділли Стаут і Яссамін Ансарі. Окремо він розкритикував кампанію Гарсії Lawyer Up, заявивши, що її метою нібито є не законотворчість, а залякування.

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Відповідь демократа

Гарсія, який нині є провідним демократом у комітеті Палати представників з питань нагляду, пообіцяв продовжити перевірки. Він заявив, що повноваження Конгресу випливають зі статті I Конституції США, а не залежать від дозволу Білого дому, і назвав їх невід’ємною частиною законодавчої роботи.

За його словами, виборці підтримали демократів, щоб ті ухвалювали закони для викорінення корупції та зловживань. Гарсія також звинуватив адміністрацію у погрозах неконституційними діями проти Конгресу та наголосив, що законодавців не зупинять погрози, які він назвав безпідставними, з боку Міністерства юстиції або юристів президента.

Після проміжних виборів демократи повернули контроль над обома палатами Конгресу. У січні вони почнуть роботу з найбільшою більшістю в Палаті представників із 2008 року.

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