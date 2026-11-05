Конгресмен Грег Стюб балотується на посаду голови конференції республіканців — The Hill

Конгресмен-республіканець Грег Стюб із Флориди балотуватиметься на посаду голови конференції Республіканської партії у Палаті представників США. За даними The Hill, його вступ до перегонів підтвердило джерело, обізнане із ситуацією.

Стюб стане третім претендентом на цю посаду. Його суперницями будуть конгресвумен Ерін Гаучін з Індіани та чинна голова конференції Ліза Макклейн із Мічигану.

Критика керівництва партії

Заявка Стюба пролунала після того, як він різко розкритикував керівництво республіканців у Палаті представників і Сенаті в дописі після проміжних виборів. Він заявив, що партійні лідери, на його думку, є «ганебно слабкими» та більше бояться проводити консервативний курс, ніж розчарувати виборців, які привели республіканців до влади.

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Конгресмен також звинуватив керівництво у поступках поміркованим членам фракції та закликав його поступитися місцем новим лідерам, які, за його словами, обстоюватимуть консервативний напрям. В інтерв’ю Newsmax Стюб сказав, що не вважає за доцільне залишати на керівних посадах тих самих людей, які відповідали за комунікації партії протягом останніх двох років, після втрати понад 30 місць.

Троє претендентів

Гаучін у листі до колег-республіканців наголосила, що має понад 20 років досвіду у сфері зв’язків із громадськістю, комунікацій та виборчих кампаній. Макклейн зі свого боку повідомила в соцмережі X про підтримку десятків республіканців Палати представників, а також двох кандидатів від Республіканської партії, обраних до Конгресу цього виборчого циклу.

Голова конференції республіканців відіграватиме ключову роль у формуванні комунікацій партії, коли республіканці наступного року перейдуть в опозицію після перемоги демократів в обох палатах Конгресу на виборах у вівторок.

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