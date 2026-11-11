Конгресмен Калверт, за прогнозом, перемагає конгресменку Кім — The Hill

У США конгресмен-республіканець Кен Калверт, за попереднім прогнозом, перемагає конгресменку-республіканку Янг Кім на виборах до 40-го виборчого округу Каліфорнії. За даними The Hill з посиланням на Decision Desk HQ, коли було оприлюднено 69% результатів, Калверт мав 53,5% голосів, а Кім — 46,5%.

Об’єднаний округ

Новий 40-й округ об’єднав колишній 41-й округ Калверта та 40-й округ Кім. Він охоплює частини округу Оріндж і регіону Інленд-Емпайр в окрузі Сан-Бернардіно, зокрема міста Мішн-В’єхо, Корона, Лейк-Елсінор і Ранчо-Санта-Маргарита.

Обидва кандидати раніше представляли значні частини території в нових межах округу, проте до нього увійшла більша частина колишнього округу Калверта, ніж округу Кім. Перегони стали наслідком ухвалення в Каліфорнії Proposition 50 торік.

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Кампанія Калверта

Калверта вперше обрали до Палати представників США у 1992 році. За даними The Hill, він є найдовше чинним республіканцем у делегації Каліфорнії до Конгресу, працював головою підкомітету з оборонних асигнувань Комітету Палати представників з асигнувань та очолює республіканську делегацію штату.

У кампанії Калверт наголошував на своїх консервативних позиціях. Як повідомляла Los Angeles Times, він також звертав увагу на голосування Кім разом із демократами у 2021 році проти правила часів Дональда Трампа, яке скасовувало регулювання викидів метану. Калверта підтримали кілька великих консервативних і республіканських організацій Каліфорнії.

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