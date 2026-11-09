Конгресмен Кроу подасть петицію для голосування за захист афганців — The Hill

У США конгресмен Джейсон Кроу планує подати петицію, щоб домогтися голосування в Палаті представників за законопроєкт про відновлення для громадян Афганістану статусу тимчасового захисту (TPS). Ініціатива з’явилася на тлі повідомлень про можливі рейси для депортації афганців до Пакистану вже в середині листопада з подальшим поверненням до Афганістану, повідомляє The Hill.

Понад 8 тисяч людей під ризиком депортації

За даними видання, після припинення Міністерством внутрішньої безпеки США дії TPS для Афганістану ризик депортації загрожує трохи більш як 8 тисячам афганців. Багато з них прибули до Сполучених Штатів під час хаотичного виведення американських військ з Афганістану.

Частина цих людей не змогла отримати інший міграційний статус через черги в системі надання притулку або труднощі з оформленням спеціальних імміграційних віз для тих, хто співпрацював із військовими США. Улітку Верховний суд США дійшов висновку, що суди мають обмежені повноваження щодо перегляду призупинення TPS, що дозволило скасувати цей захист для громадян 13 країн.

Кроу, який служив в Афганістані, заявив, що афганські партнери США ризикували життям, допомагаючи американським військовим, а Сполучені Штати мають виконати обіцянку захистити їх.

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Рейси та голосування

Судові позови проти депортацій уже мали перші результати. Водночас, за даними The Hill, у судовому поданні Міністерство внутрішньої безпеки США заявило про намір продовжити депортаційні рейси, заплановані на 16 листопада.

Пакистан, за інформацією видання, ще розглядає цей план. Представник міністерства закордонних справ Талібану також висловив серйозне занепокоєння через повідомлення про можливе переміщення афганських біженців до Пакистану. Імміграційна та митна служба США публічно не підтвердила деталі можливих операцій, пославшись на безпеку та відмовившись коментувати майбутні рейси, списки пасажирів і напрямки.

Щоб примусити Палату представників розглянути законопроєкт, Кроу має зібрати 218 підписів, зокрема заручитися підтримкою чотирьох республіканців. Законопроєкт має двопартійну підтримку: серед його співавторів є республіканці Дон Бейкон і Марія Ельвіра Саласар. Водночас його перспективи в Сенаті залишаються невизначеними.

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