Конгресмен Массі зібрав 218 підписів для голосування щодо файлів Епштейна — Anadolu Agency

У США конгресмен-республіканець Томас Массі заявив, що його петиція про винесення на голосування законопроєкту Epstein Files Transparency Act II зібрала 218 підписів. Це поріг, необхідний для примусового винесення документа на розгляд Палати представників, повідомляє Anadolu Agency.

11 листопада Массі написав у соцмережі X, що працює з конгресвумен-демократками Прамілою Джаяпал і Терезою Легер Фернандес, а також конгресменом Ро Ханною, щоб найближчим часом винести законопроєкт на голосування.

Що передбачає законопроєкт

Массі представив законопроєкт 15 липня разом із Ханною та Легер Фернандес. Сенатську версію документа очолюють сенатори-демократи Джефф Мерклі та Бен Рей Лухан.

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Ініціатива має надати генеральним прокурорам штатів, окружним прокурорам, членам Конгресу та потерпілим у справі Епштейна право позиватися до генерального прокурора США через приховування, редагування, затримку або неопублікування пов'язаних із Епштейном матеріалів.

Доступ потерпілих і прокурорів

Документ також передбачає доступ потерпілих до повних нередагованих записів про них самих, зокрема до звітів ФБР про інтерв'ю. Міністерство юстиції США мало б передавати прокурорам штатів і місцевим прокурорам необхідні нередаговані матеріали, зокрема забезпечувати захищений доступ до засекреченої інформації.

У липневій заяві Массі стверджував, що Міністерство юстиції систематично не виконує вимоги закону про розкриття матеріалів, ухваленого 19 листопада 2025 року. За його словами, відомство незаконно утримує понад 3 мільйони файлів Епштейна та зберігає значні редакційні вилучення в документах, які публікує.

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