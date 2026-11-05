Конгресмен Піт Агілар висунувся на посаду віга демократів у Палаті — Anadolu Agency

У США конгресмен від Каліфорнії Піт Агілар оголосив про намір балотуватися на посаду віга Демократичної партії у Палаті представників. Заява пролунала після перемоги демократів на проміжних виборах у вівторок. Партія готується перебрати контроль над Палатою представників у січні.

Кампанія Агілара

Агілар, який очолює демократичну фракцію Палати представників, у листі до колег попросив підтримати його кандидатуру. Він назвав пріоритетами питання доступності, нагляд Конгресу за адміністрацією президента Дональда Трампа та збереження єдності серед демократів, повідомляє Anadolu Agency.

У листі Агілар написав, що виборці доручили демократам бути противагою президентству та водночас зосередитися на питаннях доступності.

Віг є однією з керівних посад у партійній фракції. Посадовець відповідає за партійну дисципліну, забезпечення необхідної кількості голосів для ухвалення законодавчих рішень і координацію голосувань членів фракції.

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Вибори нового керівництва

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс також офіційно розпочав кампанію за посаду спікера. У разі обрання він стане першим темношкірим спікером Палати представників в історії США. Спікера обирає повний склад Палати представників; ця посада є другою в черзі президентського правонаступництва після віцепрезидента.

Чинна віг демократів Кетрін Кларк, яка є заступницею Джеффріса, оголосила про висунення на посаду лідерки більшості. У разі обрання вона стане першою жінкою на цій посаді. Демократи Палати представників проведуть внутрішні вибори керівництва 18–19 листопада. Новий склад Конгресу має зібратися 3 січня, коли повна Палата представників голосуватиме за спікера.

За даними агентства, демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу. Президент Дональд Трамп залишатиметься в Білому домі, тоді як Конгрес контролюватимуть демократи.

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