Конгресмен-демократ від Каліфорнії Джиммі Гомес заявив, що 1 грудня складе мандат у Палаті представників США. Як повідомляє The Hill, він сказав, що не бачить іншого виходу після звіту Комітету Палати представників з етики.

Висновки комітету

У звіті комітету йдеться про наявність суттєвих доказів того, що Гомес вдавався до сексуальної неналежної поведінки. Зокрема, у документі згадано небажані сексуальні залицяння та сексуальний контакт із працівником апарату Палати представників.

Позиція Гомеса

Гомес заявив, що визнає серйозність звіту та бере повну відповідальність за особисті помилки, яких припустився поза шлюбом. Водночас він повідомив про суттєві незгоди зі звітом та його висновками, а також висловив претензії до процедури розгляду.

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За словами конгресмена, він добровільно співпрацював із комітетом і відповідав на запити про інформацію. Гомес також стверджує, що у фінальному документі його свідчення використали вибірково, а можливості відповісти на звіт йому не надали.

Гомес і так мав залишити Конгрес після завершення каденції: на проміжних виборах він програв демократці Анджелі Гонсалес-Торрес, яку The Hill називає демократичною соціалісткою.

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