Конгресмену Елі Крейну прогнозують переобрання в Аризоні — The Hill

Конгресмену-республіканцю Елі Крейну прогнозують переобрання до Палати представників США від 2-го виборчого округу Аризони. За оцінкою Decision Desk HQ, він має вдруге поспіль перемогти демократа Джонатана Неза.

Прогноз оприлюднили через тиждень

Як повідомляє The Hill, Decision Desk HQ оприлюднила прогноз лише через тиждень після виборів, оскільки перегони були напруженими. Наприкінці кампанії боротьба стала несподівано конкурентною: республіканські структури на загальнонаціональному рівні вкладали кошти в округ, де президент Дональд Трамп здобув двозначну перевагу на виборах 2024 року.

У жовтні Cook Political Report змінив оцінку перегонів із «імовірної перемоги республіканців» на «перевагу республіканців». Останній передвиборчий прогноз Decision Desk HQ також відносив округ до категорії «імовірна перемога республіканців» і передбачав перевагу чинного конгресмена приблизно у шість відсоткових пунктів.

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Кампанія Крейна і Неза

Крейн — колишній боєць спецпідрозділу ВМС США та член консервативного об’єднання House Freedom Caucus. Уперше його обрали до Конгресу у 2022 році. Він також був серед республіканців, які 2023 року голосували за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників.

Нез, колишній президент нації навахо, зосередив кампанію на вартості життя та економічних проблемах, а також критикував підтримку Крейном порядку денного президента. У 2024 році Нез уже балотувався проти Крейна й програв приблизно дев’ять відсоткових пунктів. Округ охоплює значну частину півночі та сходу Аризони, зокрема Флагстафф і територію нації навахо. Якщо прогноз підтвердиться, Крейн отримає третій термін у Конгресі.

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