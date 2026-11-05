Конгресвумен Хаучін кинула виклик голові конференції Макклейн — The Hill

Конгресвумен від Індіани Ерін Хаучін у США оголосила, що балотуватиметься на посаду голови конференції республіканців у Палаті представників. Її суперницею стане чинна голова конференції, конгресвумен від Мічигану Ліза Макклейн. Як повідомляє The Hill, ця посада буде важливою для формування меседжів республіканців, які наступного року опиняться в меншості та готуватимуться протидіяти порядку денному демократів напередодні виборів 2028 року.

Аргументи Хаучін

У листі до колег-республіканців, розісланому в середу, Хаучін заявила, що повернення партії до більшості залежить від її меседжів і здатності ефективно їх доносити. Вона наголосила на своєму досвіді у сфері зв’язків із громадськістю, комунікацій та виборчих кампаній.

До обрання до Конгресу Хаучін керувала власним PR-бізнесом, працювала з кампаніями місцевого й національного рівнів, здобула магістерський ступінь із політичного менеджменту та закінчила Women’s Campaign School Єльського університету. Вона також входить до Комітету з регламенту, Бюджетного комітету та Комітету з енергетики і торгівлі Палати представників.

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Позиція Макклейн

Макклейн у своєму листі назвала вибори у вівторок руйнівною невдачею для республіканської конференції та заявила, що не применшуватиме масштаб поразки. Водночас вона зазначила, що республіканці готові повернутися до політичної боротьби й можуть визначити новий курс, спираючись на вже здобутий досвід і зв’язки.

У разі переобрання Макклейн пообіцяла протидіяти демократам, критикувати їхній порядок денний і пропонувати американцям бачення майбутнього за республіканського керівництва. У дописі в X вона заявила про підтримку 33 республіканців Палати представників, зокрема голови Комітету з асигнувань Тома Коула і голови Комітету з нагляду Джеймса Комера, а також двох кандидатів-республіканців, обраних до Конгресу в цьому виборчому циклі.

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