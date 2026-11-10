Конгресвумен Макклейн переобрана головою конференції республіканців — The Hill

У США конгресвумен від Мічигану Лізу Макклейн переобрали головою конференції Республіканської партії у Палаті представників. Вона перемогла у внутрішньопартійному голосуванні конгресменів Грега Стьюба від Флориди та Ерін Хаучін від Індіани, повідомляє The Hill.

Результати голосування

За даними джерела, ознайомленого з підсумками голосування, Макклейн підтримали 93 республіканці. Хаучін отримала 57 голосів, а Стьюб — 27.

Макклейн обіймає посаду голови конференції республіканців із 2025 року. На цій посаді вона була однією з представниць партії, які комунікували порядок денний президента Дональда Трампа та ключові законодавчі ініціативи республіканців.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Після проміжних виборів

Після значних втрат республіканців на проміжних виборах минулого тижня частина членів конференції висловлювалася за зміну очільника партійної комунікації. Водночас Макклейн заручилася підтримкою понад десятка однопартійців, серед яких голова Комітету з асигнувань Палати представників Том Коул і голова Комітету з нагляду та урядової реформи Джеймс Комер.

У листі до колег Макклейн назвала результати виборів нищівною невдачею для республіканської конференції та заявила, що партія готова повернутися до політичної боротьби. Вона також пообіцяла протидіяти порядку денному демократів і запропонувати американцям бачення майбутнього за республіканського керівництва.

Читай нас у