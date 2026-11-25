У промисловості Європи через фінансові труднощі підприємств під загрозою перебувають близько 3,7 млн робочих місць, оцінила консалтингова компанія McKinsey & Company. Ризики також стосуються понад 500 млрд євро доданої вартості, повідомляє Euronews.

Майже половина компаній має фінансові труднощі

За даними McKinsey, у 2025 році приблизно 45% промислових компаній, охоплених дослідженням, перебували у стані фінансового напруження або скрути. У 2023 році таких підприємств було 39%, а у 2024-му — 42%. Попередні показники за 2026 рік свідчать, що зростання цієї частки прискорюється.

Індекс фінансового здоров'я промисловості McKinsey охоплює майже 1 200 європейських виробників — як публічних, так і приватних — із виручкою понад 100 млн євро. Під час оцінювання враховували п'ять фінансових сигналів, зокрема різке падіння прибутків і високий рівень боргу порівняно з прибутком. Дані за 2025 рік базуються на повнорічній інформації S&P Capital IQ.

Витрати на працю та енергію

Найвищу частку промислових компаній у фінансово складному становищі у 2025 році зафіксували в Португалії. Далі у рейтингу опинилися Люксембург, Нідерланди та Іспанія. У Німеччині, найбільшій економіці ЄС, цей показник за рік зріс на 12 відсоткових пунктів.

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McKinsey пов'язує послаблення позицій європейської промисловості, зокрема, з вищими витратами на працю та енергію порівняно з Китаєм. Згідно з аналізом компанії, продуктивність праці в автомобільних дослідженнях і розробках у Китаї у 1,5 раза вища, ніж у Європі. Середня ціна промислової електроенергії в Європі також більш ніж у 1,5 раза перевищувала показники Китаю та США.

Інвестиційний розрив

У звіті зазначається, що Китай у 2025 році витратив на валові продуктивні інвестиції близько 6 трлн доларів, або 5,5 трлн євро. До таких інвестицій McKinsey відносить витрати на інфраструктуру, нежитлові будівлі, машини, програмне забезпечення та дослідження й розробки. Витрати Європи становили приблизно 3 трлн доларів, або 2,7 трлн євро.

McKinsey вважає проблеми європейських промислових компаній такими, що можна структурно виправити, але наголошує на потребі швидких дій.

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