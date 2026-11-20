Консорціум компаній із Саудівської Аравії, Катару та Кувейту розпочав відновлення головної сирійської автомагістралі M5. Роботи вже ведуться на ділянці на південь від Дамаска, повідомив міністр транспорту Сирії Яруб Бадр у коментарі The National.

Автомагістраль завдовжки 465 км починається біля прикордонного переходу Насіб на кордоні з Йорданією, проходить через Дамаск, Хомс, Хаму та Алеппо й прямує до кордону з Туреччиною. Вона також сполучена з трасою M4, яка веде від Алеппо до портового міста Латакія.

Фінансування та учасники

До консорціуму входять кувейтська Combined Group Contracting Company, саудівська Al Rawaf Contracting Company, а також катарські Al Jaber Group і Al Mohannadi Group. За словами Бадра, частину витрат на проєкт покриють із трирічного державного фінансування доріг обсягом 670 млн доларів.

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Міністр заявив, що M5 планують повністю відновити. Оновлена дорога матиме освітлення, дорожні знаки та захисні бар’єри, що відповідатимуть міжнародним стандартам. Також влада має намір відремонтувати дві дороги, які відгалужуються від M5 до прикордонних переходів Баб-ель-Хава та Баб-ес-Салама.

Транспортний маршрут до Європи

У квітні Сирія, Туреччина та Йорданія домовилися розвивати транспортний маршрут із півдня на північ із модернізованою мережею автошляхів, яку планують поєднати із залізничною мережею Саудівської Аравії. Саудівська Аравія заявляла, що техніко-економічне обґрунтування залізничного проєкту має бути готове до кінця року.

Бадр також повідомив, що Світовий банк має надати 200 млн доларів для ремонту найбільш пошкоджених ділянок сирійської залізниці. Водночас на переході Насіб із Йорданією зберігається скупчення вантажівок, яке міністр пов’язав із митними процедурами.

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