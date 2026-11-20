У Кенії консорціум Frontier Minerals, до якого входять американські компанії, виграв тендер на розробку гірничого проєкту Mrima Hill в окрузі Квале. Він випередив сімох інших претендентів, серед яких були компанії з Китаю та Австралії, повідомляє BBC News.

Поклади оцінюють у понад 60 млрд доларів

За оцінкою, на території Mrima Hill, розташованій неподалік узбережжя Індійського океану, є поклади критично важливих мінералів вартістю понад 60 млрд доларів. Серед них — ніобій, який використовують у виробництві електромобілів, аерокосмічній та оборонній галузях.

До Frontier Minerals входять Bunker Hill Mining Corp, American Resources Corporation та ReElement Technologies Corporation. Консорціум заявив, що планує створити в Кенії потужності для переробки й рафінування мінералів, аби більша частина економічної вигоди від ресурсів залишалася в країні.

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Заперечення конкурентів і вимоги до проєкту

Ділянка Mrima Hill охоплює близько 390 акрів лісу. Місцеві жителі занепокоєні, що видобуток може зашкодити лісу та поставити під загрозу їхню спадщину предків. Також постає питання, чи отримають громади поблизу родовища користь від інвестицій.

Проєкт іще не може розпочатися: Frontier Minerals має отримати ліцензію на розвідку та виконати регуляторні вимоги. За даними Reuters, два конкуренти мають намір оскаржити результати тендеру. Австралійська RareX, зокрема, стверджує, що Frontier Minerals не дотримався попереднього строку подання заявки. Уряд Кенії наполягає, що процедура відбору була відкритою та прозорою.

Тендер відбувся на тлі прагнення США розширити доступ до африканських критично важливих мінералів, зміцнити власні ланцюги постачання та зменшити залежність від Китаю, який домінує у переробці низки таких ресурсів.

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