Конституційний суд Італії закликав до дій через переповнені в’язниці — ANSA English

Конституційний суд Італії закликав терміново ухвалити законодавчі заходи для зменшення переповненості пенітенціарних установ, водночас зберігши захист суспільства від можливої небезпеки з боку засуджених. Про це повідомляє ANSA English.

Рішення суду

Суд розглянув питання конституційної легітимності, яке порушив Флорентійський суд з нагляду за виконанням покарань щодо в’язниці Солліччано у Флоренції. Конституційний суд визнав це питання неприйнятним, однак наголосив на необхідності термінового втручання законодавців.

На думку суду, одним із можливих кроків може бути коригування або розширення критеріїв доступу до альтернативних видів покарання. Таку рекомендацію Конституційний суд уже висловлював у рішенні №279 від 2013 року.

Дані про заповненість установ

За останніми доступними даними правозахисної асоціації Antigone, станом на 30 квітня 2026 року рівень переповненості італійських в’язниць становив 139,1%. Наприкінці квітня у країні утримували 64 436 ув’язнених.

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Теоретична місткість італійських в’язниць становила 51 265 місць, але фактично доступними були лише 46 318. У 73 установах заповненість сягала щонайменше 150%, а у восьми перевищувала 200%. Не переповненими були лише 22 в’язниці.

Насильство і самогубства

У звіті Antigone також зазначено, що кількість доступних місць у в’язницях зменшилася на 537 після оголошення урядового плану зі збільшення місткості. Переповненість пов’язують зі зростанням насильства та високим рівнем самогубств серед ув’язнених.

Кількість нападів між ув’язненими зросла на 73% — з 3356 у 2021 році до 5812 у 2025-му. Минулого року в італійських в’язницях щонайменше 82 людини вчинили самогубство; за оцінкою Antigone, показник 2026 року може бути таким самим або вищим.

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