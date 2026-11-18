У Німеччині Федеральний конституційний суд відхилив скаргу партії BSW щодо повторного підрахунку голосів на виборах до Бундестагу. Суд постановив, що повторний підрахунок не потрібен, повідомляє Der Spiegel.

Результат виборів

BSW отримала 4,981% голосів і трохи не подолала п’ятивідсотковий виборчий бар’єр. Від часу оголошення результату партія оскаржувала підсумок підрахунку.

За повідомленням видання, оскарження було пов’язане саме з результатом, за яким партії бракувало голосів до п’ятивідсоткового бар’єра.

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Скарга BSW

BSW, або Bündnis Soziale Gerechtigkeit, є партією, заснованою Сарою Вагенкнехт. Вона вимагала переглянути вже підраховані голоси на виборах до німецького парламенту.

Рішення суду

Федеральний конституційний суд не підтримав цю вимогу, тож скарга партії не мала успіху. Судове рішення не змінило підсумку голосування, оскільки перерахунок не призначили. Der Spiegel повідомив про рішення 18 листопада 2026 року.

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