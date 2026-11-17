Федеральний конституційний суд Німеччини в Карлсруе має визначити, чи потрібно провести новий підрахунок голосів на виборах до Бундестагу 2025 року. Суд також вирішить, чи є результати голосування чинними. Позов подала партія BSW, яка не пройшла до парламенту.

Розрив у голосах

За даними Der Spiegel, для входження BSW до Бундестагу забракло трохи менше ніж 10 тисяч голосів. Видання характеризує цей розрив як остаточний результат виборів для партії.

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Позов партії

BSW є партією Сари Вагенкнехт. Після виборів вона заявляла, що її ошукали. Тепер партія домагається, щоб Конституційний суд розглянув питання повторного підрахунку голосів і чинності виборів.

Рішення суду визначить, чи буде підставою для перегляду підсумків голосування вимога BSW. На момент публікації матеріалу Der Spiegel суд ще не повідомляв про остаточне рішення у справі.

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