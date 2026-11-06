Конституційний трибунал Польщі 17 листопада розгляне імунітет Свєнчковського — RMF24

У Польщі Загальні збори суддів Конституційного трибуналу 17 листопада розглянуть клопотання генерального прокурора щодо імунітету голови трибуналу Богдана Свєнчковського та колишнього віцепрезидента Бартломєя Соханьського. Засідання, скликане Анною Корвін-Пйотровською, розпочнеться о 9:00, повідомляє RMF24.

Клопотання щодо Свєнчковського

Збори розглянуть клопотання про надання згоди на притягнення Свєнчковського до кримінальної відповідальності. Окремо заплановано розгляд клопотання про таку згоду, а також про дозвіл на його затримання і тимчасовий арешт.

У клопотаннях щодо Свєнчковського згадано справи систем Pegasus і Hermes. Вони також стосуються можливого перевищення повноважень і невиконання обов'язків, зокрема ймовірного перешкоджання суддям Конституційного трибуналу у виконанні функцій, порушення їхніх трудових прав та делегування прокурорів усупереч нормам у період, коли Свєнчковський був національним прокурором.

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Клопотання щодо Соханьського

До порядку денного також внесли клопотання щодо Бартломєя Соханьського про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності. За даними RMF24, воно стосується ймовірного перешкоджання суддям Конституційного трибуналу у виконанні службових обов'язків.

Корвін-Пйотровська постановила надіслати копії клопотань Свєнчковському та Соханьському. Їхнє заслуховування призначили на 17 листопада о 12:00. Міністр юстиції та генеральний прокурор Вальдемар Журек раніше повідомив, що до трибуналу загалом надійшло шість клопотань щодо імунітету Свєнчковського та одне — щодо імунітету Соханьського.

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