Консульство КНР вимагає покарати винного у смерті кур’єра — South China Morning Post

Консульство Китаю в Мельбурні закликало місцеву владу провести ретельне розслідування та суворо покарати винного у смерті китайського кур’єра, якого смертельно поранили ножем у центрі Мельбурна, Австралія. Як повідомляє South China Morning Post, загиблому було 47 років, він походив із північно-західної китайської провінції Шеньсі.

Напад у центрі Мельбурна

За даними поліції штату Вікторія, увечері в п’ятницю двоє кур’єрів зіткнулися з чоловіком, який втручався в їхні велосипеди. Після цього між ними сталася сутичка. Одного з кур’єрів смертельно поранили ножем, іншого доправили до лікарні з пораненнями, що не загрожують життю.

У суботу вранці поліція затримала 51-річного підозрюваного, який залишається під вартою. Китайське консульство заявило, що серйозно ставиться до інциденту та активувало механізм екстреного реагування. Генеральний консул Китаю підтримує зв’язок із родиною загиблого та допомагає з подальшими організаційними питаннями.

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Реакція громади та платформи

Законодавець штату Вікторія Річард Велч заявив, що громада шокована злочином. Двоє клієнтів, яким раніше доставляв замовлення загиблий, а також власники ресторанів, із якими він працював, називали його терплячою та доброю людиною. У місті очікували проведення акції протесту та вечора пам’яті зі свічками.

Інцидент також привернув увагу до безпеки працівників платформної зайнятості. Кур’єри, зареєстровані на платформі HungryPanda, повідомляли онлайн, що раніше з них нібито стягували кошти за вкрадені замовлення. Петиція із закликом перевірити політику компанії щодо таких випадків і можливих ризиків для працівників зібрала понад 4 тисячі підписів.

HungryPanda у заяві наголосила, що ніколи не вимагає від кур’єрів переслідувати чи конфронтувати з людьми для повернення замовлення. Компанія також заявила, що кур’єри не зазнають відрахувань чи штрафів, якщо доставку зірвали крадіжка, пограбування або загроза безпеці.

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