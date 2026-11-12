Контрадмірал Кавано: AUKUS випереджає графік у деяких напрямах — Breaking Defense

У Вашингтоні командувач підводних сил Тихоокеанського флоту США контрадмірал Кріс Кавано заявив, що Сполучені Штати, Велика Британія та Австралія реалізують оборонне партнерство AUKUS за планом, а в окремих напрямах — із випередженням графіка. Про це повідомляє Breaking Defense з посиланням на його виступ на щорічному симпозіумі Submarine League. Водночас адмірал не уточнив, які саме напрями програми випереджають заплановані строки.

Ротаційні сили в Австралії

Перший компонент AUKUS передбачає забезпечення Австралії атомними підводними човнами класу Virginia до 2032 року. Кавано назвав свідченням прогресу реактивацію навесні 3-ї ескадри підводних човнів, яка підтримує створення Submarine Rotational Force-West на базі Королівського військово-морського флоту Австралії HMAS Stirling.

У межах цієї ініціативи США та Велика Британія мають забезпечити на базі HMAS Stirling ротаційну присутність атомних багатоцільових підводних човнів — до чотирьох американських і одного британського. У жовтні три країни оголосили, що першим човном, призначеним для Submarine Rotational Force-West, стане американський USS Colorado класу Virginia.

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USS Colorado прибув до Австралії 27 жовтня для запланованого місячного технічного обслуговування. За даними Пентагону, наприкінці наступного року човен має повернутися, щоб розгорнути першу ротаційну групу на базі HMAS Stirling.

Навчання автономних систем

Кавано також згадав морські навчання Maritime Big Play біля узбережжя Каліфорнії, які США, Велика Британія та Австралія нещодавно завершили в межах другого компонента AUKUS. Королівський флот Великої Британії назвав їх найбільшою демонстрацією безпілотних і автономних технологій за участю трьох країн. У навчаннях використали понад 40 технологій, зокрема пілотовані, безпілотні та багатодоменні автономні системи. ВМС США повідомили, що метою маневрів була інтеграція зрілих роботизованих і автономних систем у морські операції коаліції AUKUS.

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