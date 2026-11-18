У США кількість підписаних контрактів на купівлю житла у жовтні знизилася на 4,7% проти вересня та на 16,7% у річному вимірі. Це найнижчий показник за всю 25-річну історію індексу незавершених продажів, повідомляє CNBC з посиланням на Національну асоціацію рієлторів США.

Індекс враховує підписані договори купівлі-продажу, тому є показником майбутніх закритих угод. Головний економіст асоціації Лоуренс Юн заявив, що два місяці рекордно низької кількості контрактів вказують на дуже слабкі продажі житла в четвертому кварталі. За його оцінкою, річний обсяг продажів на вторинному ринку може стати найнижчим із середини 1990-х років.

Найбільше падіння на Півдні та Заході

Продажі скоротилися в усіх регіонах країни. Найпомітніше зниження зафіксували на Півдні США, який зазвичай є найбільшим ринком житла, а також на Заході країни, де вартість нерухомості є найвищою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Активність на ринку сповільнилася після підвищення іпотечних ставок у вересні. Середня ставка за 30-річним фіксованим іпотечним кредитом на початку жовтня становила 7,54%, а наприкінці місяця — 7,27%, за даними Mortgage News Daily. Минулого тижня ставки знову різко зросли.

Дозволів на будівництво стало менше

Окремий звіт Бюро перепису населення США засвідчив, що початок будівництва односімейних будинків у жовтні зріс на 4% проти вересня, але скоротився на 3,2% порівняно з жовтнем попереднього року. Водночас кількість дозволів на зведення таких будинків, що вважається індикатором майбутнього будівництва, зменшилася на 8,7% за місяць і на 12,9% за рік.

Кількість виданих дозволів стала найнижчою з травня 2020 року. Старший економіст Realtor.com Джоел Бернер пов’язав уповільнення активності забудовників зі зростанням вартості землі, праці й матеріалів, високою вартістю фінансування та слабким попитом покупців. Індекс настроїв забудовників у листопаді також опустився до мінімуму за 14 років.

Читай нас у