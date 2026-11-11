Концерти Usher і Кріса Брауна в Лос-Анджелесі та Маямі скасували — Rolling Stone

У США скасували два концерти в межах спільного R&B-туру Usher і Кріса Брауна: 16 листопада на SoFi Stadium у Лос-Анджелесі та 6 грудня на Hard Rock Stadium у Маямі. Як повідомляє Rolling Stone, 11 листопада ці дати були позначені як скасовані на офіційному сайті Ticketmaster.

Причин скасування не повідомили

Представники Usher, Кріса Брауна та Ticketmaster не відповіли на запити Rolling Stone щодо причин скасування. Водночас на 11 листопада виконавці все ще планували виступ на Mercedes-Benz Stadium в Атланті. Це мав бути їхній п'ятий і останній концерт на цьому майданчику.

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Попередні скасування

Минулого місяця організатори також скасували низку виступів туру в Балтиморі, Цинциннаті, Індіанаполісі та Колумбії у штаті Південна Кароліна. У заяві, поширеній через Complex, організатори пояснили рішення потребою подбати про здоров'я та добробут учасників туру й команди, а також значним навантаженням через масштаб і тривалість гастролей.

Rolling Stone зазначає, що попередні скасування збіглися в часі із запланованою участю Брауна в слуханні щодо призначення покарання в Саутваркському королівському суді Лондона у справі про напад у нічному клубі 2023 року. За даними видання, співаку призначили вісім місяців ув'язнення умовно на 12 місяців і штраф 1 500 фунтів стерлінгів, або близько 2 000 доларів, на користь сторони обвинувачення. Тур має тривати до 12 грудня; без урахування двох скасованих концертів у розкладі залишалося вісім шоу.

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