Координатор гуманітарної допомоги ООН Том Флетчер прибув до Ємену та закликав забезпечити терміновий, безпечний і сталий доступ гуманітарної допомоги до цивільних, зокрема в місті Таїз. Він заявив, що бойові дії, небезпека та суворі обмеження на ключових маршрутах постачання позбавляють родини доступу до їжі й ліків.

Як повідомляє UN News, за словами Флетчера, по всій країні голодують мільйони людей. Він наголосив, що лікарні та служби першого реагування зазнають атак, а Ємен після багатьох років конфлікту дедалі глибше занурюється у кризу.

Переміщення людей і нестача коштів

За даними ООН, із серпня свої домівки залишили близько 364 тисяч людей, а лише протягом останнього тижня — десятки тисяч. Флетчер заявив, що значне недофінансування гуманітарної роботи поставило міжнародне гуманітарне реагування на межу зриву, хоча команди допомоги продовжують працювати в особливо небезпечних умовах.

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Серед невідкладних пріоритетів він назвав безпечний і сталий доступ до цивільних, які потребують підтримки, окремо виділивши Таїз. За словами посадовця, гуманітарна система у світі перевантажена, недофінансована та зазнає атак, а в Ємені гуманітарне реагування найбільше відстає від потреб.

Заклик звільнити затриманих працівників

Флетчер також закликав хуситів негайно й безумовно звільнити затриманих працівників ООН та інших гуманітарних організацій. Станом на середину жовтня в утриманні хуситів перебував 71 співробітник ООН.

Минулого місяця стало відомо про смерть працівника ООН з прав людини Мохаммада ель-Шамі, якого хусити утримували понад два роки. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що родина ель-Шамі дізналася про його смерть лише через кілька тижнів після цього. Спецпосланець ООН Ганс Грюндберг раніше повідомляв Раді Безпеки, що багато затриманих мають серйозні проблеми зі здоров’ям.

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