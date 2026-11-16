Південнокорейська компанія Korea Aerospace Industries (KAI) планує у 2027 році розпочати серійне виробництво нового ударного вертольота для Корпусу морської піхоти. Вертоліт Marine Attack Helicopter (MAH) уперше публічно продемонстрували в Хвасоні, провінція Кьонгі, повідомляє Korea Herald.

Вертоліт для морських десантів

MAH створили на базі багатоцільового вертольота KUH-1 Surion, який надійшов на озброєння у 2012 році. Його морська модифікація Marineon призначена для перевезення морських піхотинців із кораблів до районів висадки, тоді як нова машина має забезпечувати вогневу підтримку під час десантних операцій.

За даними KAI, вертоліт зможе знищувати позиції противника та засоби протиповітряної оборони, прикриваючи транспортні вертольоти й підрозділи морської піхоти. Розроблення MAH розпочали у жовтні 2022 року, а перший прототип здійснив політ у грудні 2024 року. Загалом компанія побудувала три прототипи, які пройшли випробування зі стрільбами та експлуатацією на кораблях.

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Озброєння та характеристики

Вертоліт оснащений турельною 20-міліметровою гарматою з боєкомплектом до 600 снарядів, ракетами класів «повітря — земля» та «повітря — повітря», а також керованими й некерованими ракетами. Захист кабіни посилили до рівня, що має витримувати влучання куль 12,7-міліметрового великокаліберного кулемета; для Surion вказували захист від куль калібру 7,62 мм.

Довжина MAH разом із гвинтом становить близько 19 метрів, висота — 5 метрів, а розмах крил для кріплення озброєння — 6,1 метра. Максимальна швидкість оцінюється приблизно у 137 вузлів, а тривалість польоту з повним запасом пального — до чотирьох з половиною годин.

Заява про експортний потенціал

Президент KAI Кім Чон Чхоль заявив, що вогнева міць нової машини порівнювана з американським AH-64 Apache, однак її вартість може бути приблизно вдвічі нижчою. За його словами, Apache залежно від комплектації та умов закупівлі може коштувати від 50 млн доларів за одиницю.

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