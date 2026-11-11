Корентен Оро виграв Route du Rhum у класі IMOCA з рекордом — Der Spiegel

Француз Корентен Оро переміг у класі IMOCA на 13-й трансатлантичній регаті Route du Rhum, фінішувавши на Гваделупі — французькому заморському департаменті. На яхті MACSF він подолав дистанцію від Сен-Мало на півночі Франції за 9 днів, 17 годин, 12 хвилин і 9 секунд, повідомляє Der Spiegel.

Рекорд у дебютній гонці

Оро вперше виступив у Route du Rhum і поліпшив попередній рекорд класу, встановлений 2022 року, більш ніж на дві доби. За даними видання, вирішальним став вибір південного маршруту наступного дня після старту, коли вітер ослаб.

Яхта MACSF швидко знайшла вітер, тоді як лідери на той час — Сем Гудчайлд та Амброджо Беккарія — втратили час на північнішому маршруті. Після цього Оро вже не вдалося наздогнати: на час його прибуття до фінішу інші яхти класу IMOCA відставали щонайменше на 270 морських миль.

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Боротьба за інші місця

Абсолютним переможцем Route du Rhum серед усіх класів раніше став співвітчизник Оро Том Лаперш. Його значно швидший тримаран класу Ultim SVR-Lazartigue прибув до Гваделупи в суботу ввечері.

Німець Борис Геррманн на Malizia 4 мав хороші шанси посісти друге місце в класі IMOCA та, за очікуваннями, мав прибути до Пуент-а-Пітра в четвер опівдні. Водночас місце на подіумі ще не було гарантоване, оскільки Гудчайлд і француженка Елоді Буфанус могли випередити Malizia 4. Беккарія припинив участь у регаті після падіння в кокпіті.

Під час перегонів також сталися інциденти з іншими учасниками. Переможець Route du Rhum 2018 року Франсіс Жуайон перекинувся поблизу Ірландії, після чого його врятував екіпаж вантажного судна. Віолетт Доранж і Ромен Пійяр зійшли з дистанції після зіткнення.

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