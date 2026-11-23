Король Бельгії Філіп надав прем’єр-міністру Барту Де Веверу додатковий час для досягнення домовленості щодо бюджету після кількох днів безрезультатних переговорів між партіями урядової коаліції. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Переговори без прориву

Де Вевер поінформував короля про стан переговорів під час зустрічі в Королівському палаці. Раніше в понеділок відбулася нарада за участю меншої групи членів уряду.

У заяві палацу зазначили, що король висловив жаль через відсутність прогресу та закликав прем’єра якнайшвидше досягти угоди. Він також звернувся до всіх сторін із закликом поставити суспільні інтереси на перше місце та взяти відповідальність за недопущення поглиблення політичної кризи.

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Ризик падіння уряду

Після зустрічі Де Вевер заявив, що скличе лідерів партій коаліції для обговорення шляхів виходу з глухого кута. За його словами, ключова переговорна група уряду не змогла погодити бюджетні рамки, оскільки один із коаліційних партнерів відхилив запропонований компроміс. Як повідомляє агентство, ймовірно, йшлося про фламандську соціалістичну партію Vooruit.

Прем’єр попередив, що відсутність угоди до кінця року фактично призведе до падіння уряду, оскільки тимчасові бюджетні механізми досягнуть 12-місячного ліміту. Де Вевер і надалі інформуватиме короля про ситуацію на щотижневих зустрічах.

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