Король Бельгії відхилив відставку прем’єр-міністра Барта Де Вевера — Anadolu Agency

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер продовжить бюджетні переговори після того, як король Філіп відхилив його відставку та доручив негайно відновити консультації. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на заяву Королівського палацу.

Консультації в Королівському палаці

Рішення ухвалили після зустрічі монарха з Де Вевером у Королівському палаці та консультацій із головами п'яти партій, які формують урядову більшість.

Прем'єр-міністр подав королю заяву про відставку в понеділок, після того як партнери по коаліції не змогли досягти згоди щодо бюджетних заходів.

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Обіцянка компромісу

Лідери всіх п'яти партій підтвердили намір погодити обґрунтовану бюджетну траєкторію на наступні три роки та завершити переговори якомога швидше. Вони також офіційно зобов'язалися піти на поступки, необхідні для досягнення домовленості в уряді.

Король наголосив на потребі знайти справедливий баланс між збереженням соціальної згуртованості та стимулюванням економічного зростання. Де Вевер має доповісти королю 16 листопада.

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