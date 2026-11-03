Король Чарльз III і королева Камілла потрапили під зливу в Антигуа — Euronews

В Антигуа і Барбуді король Чарльз III та королева Камілла потрапили під сильну зливу під час святкування Дня незалежності країни 1 листопада. Про це повідомляє Euronews.

Церемонія на стадіоні

Королівське подружжя перебувало на стадіоні імені сера Вівіана Річардса разом із прем'єр-міністром Гастоном Брауном. Перед початком церемонії їх привітав генерал-губернатор Родні Вільямс. Під час заходу вшановували громадян за внесок у національний розвиток.

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Зустріч лідерів Співдружності

Візит Чарльза III і Камілли збігся з проведенням в Антигуа і Барбуді Зустрічі глав урядів Співдружності націй. Захід проходив з 1 до 4 листопада та об'єднав лідерів для обговорення інвестицій, розвитку й міжнародної співпраці.

Антигуа і Барбуда здобула незалежність від Великої Британії 1 листопада 1981 року. Цю дату держава відзначає як День незалежності.

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