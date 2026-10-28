Король Чарльз III обговорить спадщину рабства на саміті — The Guardian

На Багамах король Чарльз III заявив, що лідери Співдружності наступного тижня обговорять питання, пов’язані зі спадщиною рабства. Це відбудеться на зустрічі глав урядів Співдружності, яку прийматимуть Антигуа і Барбуда, повідомляє The Guardian.

Тур Карибським регіоном

Чарльз прибув на Багами в межах дев’ятиденного туру Карибським регіоном. Там він узяв участь у молодіжному заході в парку Кліффорд — місці, де країна 1973 року офіційно здобула незалежність від британського колоніального правління.

У промові король визнав великі страждання, яких зазнали люди на островах та за їхніми межами в минулому. Його поїздка відбувається на тлі поновлених закликів карибських держав до Великої Британії вибачитися за звірства трансатлантичного рабства та почати переговори щодо репарацій.

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Вимоги щодо вибачень

Національний комітет Багам із питань репарацій заявив, що слова монарха не відповідають вимогам справедливості. У комітеті наголосили, що культура Багам сформувалася завдяки здатності народу вижити попри жахи, травми та приниження. За позицією комітету, королівська родина та британський уряд мають визнати свою роль і принести повні офіційні вибачення.

Голова Комісії Карибського співтовариства з репарацій Гіларі Беклз заявив, що регіон очікує належного правосуддя, яке має починатися з каяття. У четвер Чарльз має відвідати Гаяну, президент якої Мохамед Ірфаан Алі раніше також закликав монарха вибачитися.

За даними видання, британський уряд не радив королю вибачатися або пропонувати репарації, дотримуючись усталеної політики. Прем’єр-міністр Енді Бернем і глава МЗС Ед Мілібенд мають приєднатися до короля на зустрічі в Антигуа і Барбуді.

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