Король Великої Британії Чарльз III подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за проведення кліматичного саміту ООН COP31 в Анталії та закликав світових лідерів втілювати взяті зобов’язання у конкретні дії. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на заяву Міністерства довкілля Туреччини.

Лист до учасників саміту

У листі, адресованому Ердогану та президенту COP31 Мурату Куруму, який також є міністром довкілля Туреччини, Чарльз III подякував країні за об’єднання міжнародної спільноти у критичний момент. Він також відзначив роль Австралії як голови переговорного процесу на саміті.

Британський монарх заявив, що громади у різних частинах світу вже стикаються з екстремальною спекою, повенями, посухами, лісовими пожежами та штормами. За його словами, зміна клімату більше не є віддаленою загрозою, а стає дедалі відчутнішою реальністю.

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Метан і чиста енергія

Чарльз III назвав ліквідацію до 2030 року викидів метану, яких можна уникнути, та витоків у нафтогазовому секторі одним із найшвидших способів уповільнити потепління у найближчій перспективі. Він також наголосив на потребі переходу від викопного палива.

Серед інших пріоритетів монарх назвав прискорення переходу на чисту енергію, захист лісів і океанів, розвиток зеленої електрифікації та посилення стійкості вразливих громад. Для досягнення цих цілей, зазначив він, потрібні значне фінансування і співпраця урядів, бізнесу, інвесторів та громадянського суспільства.

На думку Чарльза III, перебої на ринках викопного палива також продемонстрували значення відновлюваної енергетики для енергетичної безпеки та стійкості. Він закликав учасників саміту в Анталії продемонструвати не лише амбіції, а й рішучість діяти.

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