Король Малайзії назвав помилування експрем’єра Разака однозначним — Channel NewsAsia

У Малайзії король султан Ібрагім Султан Іскандар заявив, що умовне королівське помилування колишнього прем’єр-міністра Наджіба Разака, яке дозволяє йому відбувати решту покарання під домашнім арештом, є чітким і не допускає неоднозначного тлумачення. За словами монарха, оспорювання цього рішення означатиме непокору його указу.

Як повідомляє Channel NewsAsia, султан Ібрагім зазначив, що помилування не стосується інших справ Разака, а всі встановлені ним умови вже виконано. Він також наголосив, що право на помилування є королівською прерогативою відповідно до статті 42 Федеральної конституції Малайзії.

Позиція Палати генерального прокурора

Заява короля пролунала наступного дня після того, як Палата генерального прокурора Малайзії (AGC) закликала тимчасово призупинити переведення Разака під домашній арешт. Відомство вказало на потребу юридично роз’яснити порядок виконання помилування та його вплив на інший вирок колишньому главі уряду.

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В AGC заявили, що після сплати Розаком штрафу в 50 млн малайзійських ринггітів можливі два тлумачення рішення: він або має відбувати покарання під домашнім арештом до 23 серпня 2028 року, або його строк слід вважати завершеним. Це впливає на початок 15-річного ув’язнення у справі 1Malaysia Development Berhad, яке, за судовим рішенням, має розпочатися після завершення покарання у справі SRC International.

Позиція адвокатів

Адвокати Разака відкинули позицію AGC, заявивши, що після сплати штрафу немає законних підстав утримувати їхнього клієнта у в’язниці Каджанг. Вони також повідомили, що Високий суд видав засвідчені накази, які дозволяють звільнити експрем’єра з в’язниці після сплати штрафу.

Наджіб Разак перебуває у в’язниці з 2022 року після засудження за привласнення 42 млн ринггітів у справі SRC International — колишньої дочірньої структури 1MDB. У 2024 році Рада з помилувань Малайзії скоротила його 12-річний строк до шести років, а штраф — із 210 млн до 50 млн ринггітів. У вересні султан Ібрагім надав Разаку умовне помилування, а штраф сплатили у п’ятницю після кампанії зі збору коштів, організованої прихильниками політика.

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