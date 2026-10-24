Король Салман висловив співчуття Канаді після пожежі на базі — Asharq Al-Awsat

Король Салман бін Абдулазіз Аль Сауд висловив співчуття генерал-губернаторці Канади Луїзі Арбур у зв’язку із жертвами пожежі на базі Канадських збройних сил в Альберті. Він також побажав пораненим якнайшвидшого одужання.

Співчуття родинам загиблих

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, у посланні король передав глибокі співчуття генерал-губернаторці, родинам загиблих і народові Канади. У повідомленні згадуються загиблі та поранені внаслідок пожежі на військовій базі в канадській провінції Альберта.

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Послання наслідного принца

Наслідний принц і прем’єр-міністр Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман бін Абдулазіз Аль Сауд також надіслав Луїзі Арбур послання зі співчуттями. Він висловив співчуття родинам загиблих і побажав пораненим швидкого одужання. Окреме послання зі співчуттями наслідний принц надіслав прем’єр-міністру Канади Марку Карні.

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