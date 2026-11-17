Король офіційно відкрив нову штаб-квартиру Національних кіберсил у Самлсбері, графство Ланкашир, у Великій Британії. Комплекс Ribble House має посилити кібернетичні спроможності країни, а також підтримати зайнятість, розвиток навичок і економічне зростання на північному заході Англії, повідомляє UK Ministry of Defence.

Партнерство розвідки й оборони

Національні кіберсили об’єднують Урядовий центр зв’язку Великої Британії (GCHQ), Міністерство оборони, Секретну розвідувальну службу MI6 та Лабораторію оборонної науки і технологій Dstl. Структура проводить кібероперації для підтримки військових, протидії державним загрозам, а також зриву діяльності терористів, злочинців і осіб, які вчиняють сексуальні злочини щодо дітей в інтернеті.

Під час візиту король зустрівся з керівниками партнерських установ, зокрема директоркою GCHQ Енн Кіст-Батлер і командувачем Командування кібернетичних та спеціальних операцій генералом сером Робом Магоуеном. Він також поспілкувався зі співробітниками, які вже працюють у новій будівлі, серед яких місцеві новобранці та учасники програми прямого набору до Збройних сил у кіберсфері.

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Підготовка кадрів

У відомстві зазначили, що Національні кіберсили працюють у режимі секретності й зазвичай не розкривають подробиць операцій, оскільки це могло б знизити їхню ефективність та допомогти противникам посилити захист.

Напередодні відкриття Ribble House оборонне відомство та його партнери інвестували у підготовку кадрів у регіоні. Запроваджена у 2025 році програма Digital and Cyber Bursary охоплює 500 студентів місцевих коледжів і передбачає навчання та здобуття кваліфікацій у сфері цифрових технологій і кібербезпеки.

За словами Енн Кіст-Батлер, нова штаб-квартира має сприяти розвитку кібернетичного коридору на північному заході Англії, створенню робочих місць, розвитку навичок та інновацій. Генерал Роб Магоуен назвав відкриття об’єкта важливим етапом у зміцненні можливостей Великої Британії протидіяти загрозам у кіберпросторі.

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