Короля Чарльза в Карибах зустрінуть вимогами вибачень — The Guardian

Король Чарльз III вирушає у дев’ятиденний тур Багамами, Гаяною, Антигуа і Барбудою, де візьме участь у зустрічі глав урядів Співдружності націй. Його візит супроводжуватимуть протести та вимоги офіційних вибачень за історичні зв’язки британської монархії з трансатлантичною работоргівлею, повідомляє The Guardian.

Активісти попереджають, що тур може прискорити рух за усунення Чарльза з посади глави держави в низці країн регіону, якщо він не зробить більше для визнання колоніального минулого монархії. Історик культури та представник Global Jamaica Diaspora Council у Великій Британії Патрік Вернон назвав цю поїздку важливим випробуванням для майбутнього Співдружності націй.

Вибачень не планують

Очікується, що під час поїздки король виголосить три промови. Водночас він, за даними видання, дотримуватиметься рекомендації британського уряду не перепрошувати офіційно за роль Британії у трансатлантичній работоргівлі. Уряд Сполученого Королівства також виключив виплату репарацій.

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Організатор протесту на Багамах, растафаріанський лідер Річмонд Маккінні, заявив, що висловленого монархією жалю недостатньо. За його словами, вимоги свободи, спокути та міжнародної репатріації лунали ще під час протестів проти королеви Єлизавети II у 1980-х роках.

Репарації на порядку денному

Президент Гаяни Ірфаан Алі напередодні візиту дав зрозуміти, що хоче поступу щодо репарацій, який має початися з вибачень. Формально питання репарацій не внесене до порядку денного цьогорічної зустрічі лідерів Співдружності в Антигуа, однак голова Карибської комісії з репарацій Гіларі Беклз очікує, що учасники з Карибського регіону та Африки порушуватимуть його під час саміту.

Серед чинників, що посилили дискусію, видання називає резолюцію ООН, внесену Ганою, яка визначає трансатлантичну работоргівлю найтяжчим злочином проти людяності та закликає до відновного правосуддя. Наступного березня британська Таємна рада має розглянути ямайську петицію щодо репарацій за рабство, подану королю.

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