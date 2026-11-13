Королівські палаци та гробниці відкриють пізніше 19 листопада — Korea Herald

У Південній Кореї 19 листопада королівські палаци, гробниці та інші об’єкти культурної спадщини, якими опікується Служба культурної спадщини Кореї, відкриють на годину пізніше у день щорічного вступного іспиту Suneung. Відвідувачів почнуть пускати о 10:00 замість звичних 9:00, щоб зменшити транспортні затори та допомогти абітурієнтам вчасно дістатися до місць складання іспиту.

Про це повідомляє Korea Herald з посиланням на Центр королівських палаців і гробниць. Зміна стосуватиметься палаців Кьонбоккун, Чхандоккун, Чхангьонгун і Токсугун у Сеулі, святилища Чонмьо, вівтаря Сачжикдан, а також королівських гробниць і низки інших об’єктів культурної спадщини.

Зміни у роботі палаців

У Кьонбоккуні всі входи, які зазвичай відчиняються о 8:00, зокрема Кванхвамун, Хьопсенмун і Йонсонмун, працюватимуть із 10:00. Екскурсії Кьонбоккуном та святилищем Чхільгун розпочнуться о 10:10.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У Чхандоккуні скасують безкоштовну корейськомовну екскурсію палацовими будівлями, заплановану на 9:30, а також китайськомовну екскурсію о 10:00. Відвідування заднього саду палацу починатимуться о 10:30 замість 10:00.

Екскурсії та безкоштовний вхід

У Чхангьонгуні не відбудеться корейськомовна екскурсія о 9:30. Екскурсії Сокчоджоном у палаці Токсугун стартуватимуть о 10:30. Ворота Суннемун, Чунмьонджон і маршрут «Шлях короля Коджона» також відкриються о 10:00.

Чотири головні палаци — Кьонбоккун, Чхандоккун, Чхангьонгун і Токсугун — а також святилище Чонмьо та королівські гробниці династії Чосон до неділі приймають відвідувачів безкоштовно в межах фестивалю Korea Grand Festival.

Читай нас у