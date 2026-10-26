У Девонпорті, Австралія, коронерське розслідування загибелі шести дітей у початковій школі Hillcrest планує залучити американського планетолога та аерокосмічного інженера Ральфа Лоренца. Він може надати висновок про природу пилових вихорів, повідомляє ABC News.

Можлива експертиза

Адвокатка, яка допомагає коронеру, Марі Нортон повідомила суду, що розглядає можливість залучення Лоренца як експерта. За її словами, науковець понад два десятиліття досліджує пилові вихори, зокрема поля тиску й вітру в земних умовах, а також їхній вплив на космічні апарати NASA на Марсі.

Лоренца ще формально не залучили до розслідування. Водночас, за підсумками попередніх обговорень, він може висловити думку щодо перепадів тиску, впливу вихору та взаємодії пилового вихору з конструкцією надувного замку. Коронерка Олівія Мактаггарт заявила, що така експертиза може допомогти з'ясувати обставини загибелі дітей.

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Випробування відклали

Шестеро учнів Hillcrest Primary School загинули, ще троє дістали тяжкі травми 16 грудня 2021 року. Під час шкільного святкування наприкінці року сильний порив вітру або пиловий вихор підняв надувний замок у повітря та переніс його через шкільне поле.

Додаткові випробування, запропоновані експертом із будівельної інженерії, відклали. Вони передбачали повторне надування замку, щоб перевірити, що могло б статися за іншого способу його кріплення до землі, а також чи потребують оновлення чинні австралійські стандарти безпеки. Тестування проведуть після отримання висновку Лоренца, оскільки він може вплинути на його методологію.

Слухання у Девонпорті відновляться 3 листопада. Суд має заслухати детектива, який перебував на місці події, працівника, що допомагав установлювати й експлуатувати надувні конструкції, IT-експерта та медичних свідків.

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