Кошта запропонував збір 0,05% для компаній з оборотом понад €750 млн — Politico Europe

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запропонував звузити дію суперечливого корпоративного збору CORE до компаній із річним оборотом понад €750 млн. За цією пропозицією, для таких підприємств діятиме збір у 0,05% замість фіксованої суми, повідомляє Politico з посиланням на двох дипломатів, обізнаних із переговорами.

Зміни до корпоративного збору

Європейська комісія торік запропонувала CORE як фіксований платіж для компаній із річним оборотом понад €100 млн. Новий варіант обговорювали під час двосторонніх зустрічей керівника кабінету Кошти Педру Лурті з урядами країн ЄС.

За оцінкою дипломатів, зміни можуть послабити заперечення групи держав на чолі з Німеччиною. Ці країни вважали попередню схему загрозою для конкурентоспроможності та додатковим тягарем для середнього бізнесу. Водночас співрозмовники Politico сумніваються, що поступок буде достатньо для підтримки нового збору.

Франція наполягає на запровадженні нових податків, які могли б зменшити внески держав до бюджету ЄС. Команда Кошти, за даними дипломатів, не планує зменшувати оцінку надходжень від торішньої податкової пропозиції Єврокомісії, яка передбачала €65 млрд щорічно.

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Інші можливі надходження

Серед інших ідей — збільшити на 25 центів за кілограм внески за незібрані пластикові та електронні відходи, що надходять безпосередньо до бюджету ЄС. Також пропонують збільшити з 75% до 100% частку надходжень від податку на вуглецевий імпорт, яка спрямовується до бюджету блоку.

Дипломати також розглядають можливі збори з криптокомпаній і національних аукціонів радіочастот. Для країн, які особливо відчують вплив нових правил, Педру Лурті запропонував поступово запроваджувати податки на тютюнові вироби та підприємства-забруднювачі в межах Системи торгівлі викидами.

Кошта має представити новий переговорний документ 21 листопада перед спеціальним самітом наступного тижня. За даними дипломатів, команда президента Євроради також сигналізувала про можливе подальше скорочення бюджету, яке може торкнутися регіонального фінансування, тоді як зменшення субсидій фермерам вважають менш імовірним.

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