Косіняк-Камиш вирушив до США на переговори про базу військ — Polsat News

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вирушив до Вашингтона, США, де має зустрітися із секретарем війни Пітом Гегсетом. Сторони планують обговорити постійну базу американських військ у Польщі, сервісне обслуговування ракет для систем Patriot і співпрацю оборонної промисловості, повідомляє Polsat News.

Перегляд присутності США в Європі

Косіняк-Камиш заявив, що його візит передує завершенню перегляду американської військової присутності в Європі. За словами польського міністра, цей момент може стати можливістю для важливих для Польщі рішень.

У соцмережах він назвав пріоритетами переговорів постійну базу військ США у Польщі, сервіс ракет для систем Patriot і розвиток співпраці оборонних галузей. Зустріч із Гегсетом має відбутися в Пентагоні.

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База військ США як пріоритет

Заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька раніше заявила, що питання будівництва постійної бази американських військ у Польщі є одним із пріоритетів уряду у відносинах із Вашингтоном.

За її оцінкою, рішення щодо бази стає ближчим, оскільки США наближаються до завершення стратегічного перегляду формату своєї військової присутності в Європі. Поїздку Косіняка-Камиша анонсували протягом кількох тижнів. Попередню зустріч, заплановану на вересень, скасували в останній момент через візит лідера Китаю до США.

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