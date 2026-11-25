Космічна компанія SpaceX пообіцяла пожертвувати одну акцію класу A на кожен активний рахунок Trump Accounts у США. Генеральний директор компанії Ілон Маск також особисто пожертвує по одній акції на кожен такий рахунок. Про це CNBC повідомило 25 листопада.

Акції для рахунків

У заяві SpaceX зазначила, що будує інфраструктуру майбутнього та працює над тим, щоб зробити життя багатопланетним. Компанія заявила, що вважає право власності на компанію, яка створює такі системи, важливим для наступного покоління американців у довгостроковій перспективі.

Операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл у липні також погодилася особисто передати на рахунки Trump Accounts понад 2 млн акцій SpaceX.

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Умови програми

Trump Accounts, також відомі як рахунки 530A, доступні для дітей у США віком до 18 років, які мають номер соціального страхування. Батьки, опікуни, бабусі й дідусі та інші особи можуть сукупно вносити до 5 тис. доларів на рік на кожну дитину з коштів після сплати податків — до року, що передує досягненню бенефіціаром 18 років. Після 2027 року цей ліміт індексуватимуть відповідно до інфляції.

За даними CNBC, від запуску програми 4 липня родини та друзі сукупно внесли на такі рахунки понад 1 млрд доларів, а загальний обсяг депозитів перевищив 9 млрд доларів. Діти, народжені у 2025–2028 роках, можуть отримати одноразовий внесок у 1 тис. доларів від Міністерства фінансів США. Інші кошти також можуть бути доступні залежно від певних критеріїв.

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