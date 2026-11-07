Космічні сили США розглядають 12–13 супутників-перекладачів — Breaking Defense

У США Космічні сили розглядають створення угруповання з 12–13 додаткових супутників, які мають забезпечити обмін даними між несумісними військовими системами лазерного зв'язку. За даними Breaking Defense, загальна вартість доопрацювання архітектури може сягнути $1 млрд.

Нові апарати, відомі як Space Exchange Points або супутники-перекладачі, мають з'єднати магістральну мережу Space Data Network Backbone, яку для Космічних сил будує SpaceX, із супутниками попередження про ракетний напад і стеження за ракетами. За оцінками джерел видання, один такий супутник може коштувати $12–14 млн, тому вартість самих апаратів перевищить $100 млн.

Несумісні лазерні термінали

Проблема пов'язана з різними технічними стандартами оптичних терміналів зв'язку. SpaceX використовує власні лазерні термінали Plaser на супутниках SDN Backbone, які, за даними джерел видання, не можуть напряму обмінюватися даними з терміналами супутників Агентства космічного розвитку США (SDA) та Командування космічних систем США (SSC). Водночас термінали SDA та SSC також несумісні між собою.

SDN Backbone має стати центральним рівнем передавання даних у майбутній космічній мережі SDN, що повинна поєднати сенсори та системи ураження. Космічні сили планують вивести на орбіту її операційний прототип до 2027 року. У травні SpaceX отримала контракт на $2,29 млрд для прискорення розробки мережі в межах американської ініціативи протиракетної оборони Golden Dome.

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Прототипи супутників-перекладачів

13 серпня SSC розпочало програму Space Exchange Points, уклавши контракти по $12 млн із п'ятьма компаніями: Amazon LEO for Government, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Rocket Lab і York Space Systems. Вони мають створити прототипи спеціалізованих апаратів, що працюватимуть як орбітальні маршрутизатори між різними державними супутниковими системами та SDN Backbone.

Представник SSC повідомив, що прототипи оптичних терміналів Enterprise Space Terminal розробляють для оснащення майбутніх супутників-перекладачів. Постачальники планують продемонструвати підключення своїх апаратів і систем командування та управління до архітектури SDN наступного календарного року.

Один із варіантів передбачає встановлення на SEP терміналів стандартів SDA і SSC, а також програмного забезпечення для передавання даних до системи SpaceX. Інший варіант — застосування нової версії стандарту SDA v4.0.0, яка потенційно може забезпечити прямий оптичний зв'язок між супутниками на низькій і середній навколоземних орбітах. Утім, цей стандарт ще не законтрактували для жодної з чинних серій супутників SDA.

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